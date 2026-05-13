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Ministra ve machismo en los comentarios "casposos" de Florentino Pérez que denotan la edad

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Madrid, 12 may (EFE).- La ministra de Igualdad, española Ana Redondo, ha lamentado los comentarios "de un machismo evidente" y "casposo" del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, durante la comparecencia para convocar elecciones en su club, en la que se refirió a una de las periodistas como "esa niña" y cuestionó el conocimiento de otra sobre el fútbol.

"En España ese tipo de comentarios son anacrónicos y denotan la edad; yo espero que las generaciones más jóvenes también alcen la voz contra ese machismo anacrónico y un poco casposo", ha aseverado Redondo a la entrada de la sede del servicio 028 de atención a víctimas de delitos de odio y discriminación por LGTBIfobia.

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Para la ministra, la forma de dirigirse a varias periodistas mujeres en la rueda de prensa de este martes, es "una muestra más de este machismo que está instalado y que vemos diariamente, que es transversal, que responde a una cultura machista muy profundamente integrada en la vida de las personas, sobre todo de algunas personas de más edad".

"Creo que es un machismo evidente, anacrónico y que está fuera absolutamente de lugar", ha insistido.

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Por su parte, la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, ha reclamado respeto profesional para las periodistas deportivas.

"No deben ser infantilizadas, ignoradas o cuestionadas por el hecho de ser mujeres; el menosprecio machista a estas periodistas solo nos dice que tenemos que seguir luchando contra el machismo estructural en el deporte", ha señalado en redes sociales. EFE

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