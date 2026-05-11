Taiwán afirma que "expulsó" a un buque de investigación chino en aguas al sur de la isla

Taipéi, 11 may (EFE).- La Guardia Costera (CGA) de Taiwán afirmó este lunes que interrumpió las actividades "ilegales" de un buque de investigación chino en aguas situadas al sur de la isla y que posteriormente lo "expulsó" de la zona, en un incidente que Taipéi calificó de "provocación" contra su soberanía marítima.

En un comunicado, el organismo indicó que detectó por primera vez al buque científico chino 'Tongji' en la mañana del pasado 7 de mayo, cuando navegaba a unas 29 millas náuticas (unos 53,7 kilómetros) al sureste del cabo Eluanbi, en el extremo meridional de Taiwán.

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Las autoridades taiwanesas señalaron que el 'Tongji' había introducido cuerdas en el agua y presuntamente desplegado instrumentos científicos "para realizar actividades de investigación ilegales", lo que provocó la "movilización inmediata" de un buque patrullero de la CGA.

"(El patrullero) emitió advertencias por radio y mediante paneles electrónicos LED para expulsarlo enérgicamente e impedirle llevar a cabo dichas actividades. Como resultado, el 'Tongji' se vio obligado a recoger sus instrumentos de investigación y modificar su rumbo para abandonar las aguas cercanas a Taiwán", indicó el comunicado.

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La CGA aclaró que el barco chino nunca llegó a entrar en las "aguas restringidas" de Taiwán, aunque sí navegó a lo largo del límite exterior de este perímetro, en un "aparente intento de recopilar datos hidrográficos de las aguas taiwanesas".

"Tras cinco días consecutivos e ininterrumpidos de operaciones de vigilancia y aplicación de la ley por parte de los patrulleros taiwaneses, el 'Tongji' navegaba a las 06:00 de la mañana de hoy (22:00 GMT del domingo) a 51 millas náuticas al noroeste del islote Pengjia (norte de Taiwán)", explicó la autoridad marítima.

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Tras el incidente, la CGA subrayó que la soberanía marítima de Taiwán "no admite provocaciones" y acusó a los buques científicos chinos de "ignorar las normas del derecho internacional", al tiempo que instó a China a "cesar este tipo de acciones, que socavan la paz y la estabilidad regional".

"La Guardia Costera seguirá manteniendo una postura firme en la aplicación de la ley, supervisando estrechamente los movimientos de los buques chinos, desplegando preventivamente patrulleros y expulsando inmediatamente a cualquier embarcación que represente una amenaza", concluyó el texto oficial.

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Además de las actividades militares chinas alrededor de Taiwán, Taipéi también ha denunciado el envío regular de embarcaciones chinas supuestamente civiles a sus aguas, en el marco de las "operaciones en zona gris" de Pekín destinadas a presionar al Ejecutivo taiwanés, liderado actualmente por William Lai. EFE

(vídeo)

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