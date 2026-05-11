Kallas confía en que ministros acuerden hoy sancionar a más colonos israelíes violentos

Bruselas, 11 may (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, confió este lunes en que los ministros de Exteriores comunitarios lleguen hoy a un acuerdo político para imponer nuevas sanciones a colonos israelíes violentos.

"Espero que se alcance un acuerdo político sobre las sanciones a los colonos violentos, ojalá lo consigamos", indicó Kallas a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la UE.

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Kallas recordó que la propuesta para sancionar a más colonos violentos "lleva bastante tiempo sobre la mesa" -el anterior Gobierno húngaro de Viktor Orbán lo vetaba- y confió en que en esta ocasión "podamos avanzar de verdad".

Al mismo tiempo, recordó que hay otras propuestas presentadas por Estados miembros, como la posibilidad planteada por Francia y Suecia de imponer aranceles a los productos procedentes de los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania.

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No obstante, indicó que no existe en el Consejo por el momento la mayoría cualificada necesaria para sacar adelante esa medida, que además necesitaría una propuesta concreta por parte de la Comisión Europea (en la que recae la política comercial de la Unión).

Otros países como Países Bajos piden la prohibición total del comercio con los asentamientos israelíes, según dijo a su llegada a la reunión su ministro de Exteriores, Tom Berendsen.

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Esta será una de las cuestiones sobre Oriente Medio que abordarán los ministros junto a, entre otras, el bloqueo en el estrecho de Ormuz debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Kallas dijo que van a debatir sobre la libertad de navegación y "si existe realmente la voluntad de modificar" los planes operativos de la misión naval de la UE en el mar Rojo, 'Aspides', "para que podamos contribuir al desminado y a la escolta de los buques".

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En opinión de Berendsen, "solo vemos una solución diplomática para reabrir estrecho de Ormuz".

Afirmó que van a estudiar qué aportación pueden hacer con la coalición de países que está dispuesta a colaborar en favor de la libertad de navegación en Ormuz cuando cesen las hostilidades, pero por el momento no van a planear ningún despliegue.

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Por lo que respecta a la guerra en Ucrania, Kallas indicó que "el alto el fuego que (el presidente ruso, Vladímir) Putin quería no era más que una maniobra cínica para proteger" el desfile de la Victoria en la plaza Roja, que tuvo lugar el pasado sábado, mientras "en realidad seguía atacando a civiles en Ucrania".

"Ucrania respetó el alto el fuego al igual que había ofrecido anteriormente altos el fuego incondicionales", agregó.

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La alta representante comunitaria confió en que los ministros acuerden hoy sancionar a personas responsables de haber secuestrado a niños ucranianos al inicio de la guerra para deportarlos a Rusia.

Preguntada por la salida anunciada por Estados Unidos de miles de sus tropas estacionadas en Alemania, Kallas señaló que en Europa se producen "constantemente" movimientos de tropas y traslados de efectivos".

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"Así que, en realidad, no es nada nuevo", añadió, aunque subrayó la importancia de que las tropas estadounidenses "también permanezcan en Europa, porque protegen tanto los intereses estadounidenses en Europa como los intereses europeos". EFE

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