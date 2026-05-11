Lunes, 11 de mayo de 2026 (07.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 11 may (EFE).-

Tenerife/Birkenhead (R.Unido) - La evacuación del barco MV Hondius, fondeado este domingo en el puerto canario de Granadilla tras sufrir un brote de hantavirus, concluye este lunes con la repatriación de pasajeros y tripulantes a sus países, donde serán aislados y sometidos a pruebas diagnósticas.

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Bruselas.- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea debaten en un Consejo la situación en Oriente Medio y las repercusiones de la guerra de Irán en toda la región, el apoyo a Ucrania.

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Washington.- Cole Allen, acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, comparece en otra vista preliminar ante un tribunal federal en Washington, mientras permanece en prisión preventiva sin fianza en lo que avanza el proceso judicial en su contra.

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Pekín.- El Gobierno chino confirmó este lunes que el presidente de EE. UU., Donald Trump, realizará una visita de Estado a China del 13 al 15 de mayo, a invitación de su par, Xi Jinping, con asuntos pendientes como la posible extensión de la tregua comercial, el pulso tecnológico y el aún enquistado conflicto con Irán.

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Leópolis.- A medida que el alto el fuego de tres días llega a su fin, los combates no cesan por completo y las tropas ucranianas se preparan para repeler los intensificados ataques de las fuerzas rusas a lo largo de los 1.200 kilómetros de frente.

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Caracas.- Representantes de fondos de capital, de instituciones financieras, emprendedores globales y tomadores de decisión de política pública participan del 11 al 13 de mayo en el primer Venezuela Tech Week, en el que se buscará atraer capitales europeos, en particular españoles.

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Quito.- Inicia el juicio del caso Sinohydro, en el que el expresidente de Ecuador Lenín Moreno (2017-2021) está acusado de cohecho por presuntamente haber recibido sobornos de la empresa estatal china Sinohydro cuando era vicepresidente de Rafael Correa y por el que la Fiscalía estima que él y su familia habrían recibido más de un millón de dólares.

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La Haya (Países Bajos).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, está en Países Bajos para asistir a la audiencia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, donde Venezuela y Guyana presentan sus argumentos orales sobre la disputa por la región fronteriza del Esequibo.

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La Paz.- El Gobierno de Bolivia ofrecerá a los inversores extranjeros en minería contratos con estabilidad de al menos veinte años y una reducción del impuesto a las utilidades, con el objetivo de atraer capitales para explotar la riqueza minera del país, similar a la de Chile y Perú, aunque mucho menos desarrollada, afirmó a EFE el ministro del sector, Marco Antonio Calderón de la Barca.

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Ciudad de México.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta su informe de desapariciones en México que documenta la magnitud y persistencia de las desapariciones en el país, identifican patrones estructurales y analiza los desafíos que enfrentan las autoridades.

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Nairobi.- El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ofrece una rueda de prensa en Nairobi en la que abordará temas como los conflictos en la RD del Congo y Sudán, el impacto de la guerra de Irán en las economías africanas o la arquitectura financiera internacional.

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Schwedt (Alemania).- La ministra alemana de Economía y Energía, Katherina Reiche, visita la refinería PCK Raffinerie en la ciudad de Schwedt, a la que Rusia ha dejado de suministrar a principios de mes petróleo kazajo a través del oleoducto Druzhba.

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Bangkok.- El influyente ex primer ministro de Tailandia Thaksin Shinawatra salió en libertad condicional este lunes, como estaba previsto, tras pasar ocho meses en prisión cumpliendo una condena de un año.

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Taipéi.- La Guardia Costera (CGA) de Taiwán afirmó este lunes que interrumpió las actividades "ilegales" de un buque de investigación chino en aguas situadas al sur de la isla y que posteriormente lo "expulsó" de la zona, en un incidente que Taipéi calificó de "provocación" contra su soberanía marítima.

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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Manila.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se reunirá este lunes con su homólogo filipino, Ferdinand Marcos Jr., en Manila, en lo que será el primer encuentro entre mandatarios de ambos países desde que se establecieron estas relaciones bilaterales en 1962.

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Manila.- Decenas de personas se manifestaron este lunes a las afueras de la Cámara de Representantes para exigir la destitución de la vicepresidenta filipina, Sara Duterte.

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Bruselas.- Declaraciones del secretario de Estado de Juventud de España, Rubén Pérez, a su llegada al Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte de la Unión Europea, en su formación de Juventud.

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Katmandú.- Incendio en el tren de aterrizaje de un avión de Turkish Airlines.

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Pekín.- El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, aumentó un 1,2 % interanual en abril, lo que supone una aceleración de 0,2 puntos frente al dato del mes anterior.

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Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de abril de la inflación, que el mes anterior había subido un 1 % interanual.

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Aceh (Indonesia).- El ministro de Agricultura de Indonesia, Andi Amran Sulaiman, declaró que la seguridad alimentaria del país es actualmente muy sólida gracias a las reservas de arroz del Gobierno, que ya han superado los 5 millones de toneladas, en medio de la amenaza de El Niño y la incertidumbre global que afecta a muchos países.

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Ochopee (EE.UU.).- Vigilia de familiares de presos con motivo del día de la madre frente a las puertas del centro de detención denominado Aligator Alcatraz.

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Seúl.- Korea Foundation (KF), una de las principales organizaciones promotoras de Corea del Sur, quiere convertir al mundo hispanohablante en uno de los ejes de su nueva estrategia internacional, afirmó a EFE su presidente, Song Guido, en el marco de su visita del 11 al 14 de mayo a España, que incluye una conferencia en el Real Instituto Elcano.

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Tegucigalpa.- El presidente de Honduras, Nasry ´Tito´Asfura, se reunirá con una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para analizar la situación económica del país centroamericano.

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Essen (Alemania). Presentación de resultados de mitad de año del grupo alemán Thyssenkrupp AG.

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París.- Este lunes está previsto que comiencen los trabajos de instalación de 'La Caverne du Pont Neuf' (la Caverna del Pont Neuf), la obra temporal concebida por el artista francés JR como homenaje a Christo y Jeanne-Claude, que transformará durante varias semanas el histórico Pont Neuf de París.

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Londres.- Exposición de pintura "Isabel I: Reina y corte" en Philip Mould & Co .

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Cannes (Francia).- El delegado general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, ofrece una rueda de prensa en vísperas de la inauguración de la edición 79 del certamen.

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Cannes (Francia).- Instalación de la alfombra roja del Festival de Cannes en vísperas de la inauguración de la edición 79 del certamen.

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cdp/aca/EFE

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