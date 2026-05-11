Ghana rescata de Costa de Marfil a 28 víctimas de trata con falsas promesas de ir a Europa

Nairobi, 11 may (EFE).- El Gobierno de Ghana informó este lunes sobre el rescate y la repatriación desde Costa de Marfil de 28 presuntas víctimas de trata de personas a las que les habían prometido llegar a Europa.

"Hemos rescatado y repatriado con éxito a 28 ghaneses de Costa de Marfil, víctimas de una sofisticada red de trata de personas", indicó a través de la red social X el ministro de Asuntos Exteriores de Ghana, Sam Oukudzeto Ablakwa.

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"Les habían prometido un paraíso en Europa tras extorsionarlos con enormes sumas de dinero. Afortunadamente, gracias a nuestra operación especial, ya están de vuelta en Ghana sanos y salvos", añadió.

En un comunicado, la cartera de Ablakwa detalló que los rescatados este domingo son "predominantemente jóvenes" y pudieron ser asistidos gracias a un operación realizada por las fuerzas de seguridad y por la Embajada de Ghana en Costa de Marfil, país que colaboró y proporcionó información.

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"Las víctimas rescatadas (...) están colaborando actualmente con las investigaciones" mientras el Gobierno ghanés está "realizando todos los esfuerzos necesarios para desmantelar estas redes criminales y llevar a los cabecillas ante la justicia", añadió.

El Ministerio alertó a la población sobre "los peligros que conlleva recurrir a agencias de contratación no autorizadas que prometen viajes y oportunidades laborales" y recomendó "verificar" con las autoridades cualquier anuncio u oferta de trabajo "para evitar ser víctimas" de estafas. EFE

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