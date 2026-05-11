Agencias

Ghana rescata de Costa de Marfil a 28 víctimas de trata con falsas promesas de ir a Europa

Guardar

Nairobi, 11 may (EFE).- El Gobierno de Ghana informó este lunes sobre el rescate y la repatriación desde Costa de Marfil de 28 presuntas víctimas de trata de personas a las que les habían prometido llegar a Europa.

"Hemos rescatado y repatriado con éxito a 28 ghaneses de Costa de Marfil, víctimas de una sofisticada red de trata de personas", indicó a través de la red social X el ministro de Asuntos Exteriores de Ghana, Sam Oukudzeto Ablakwa.

PUBLICIDAD

"Les habían prometido un paraíso en Europa tras extorsionarlos con enormes sumas de dinero. Afortunadamente, gracias a nuestra operación especial, ya están de vuelta en Ghana sanos y salvos", añadió.

En un comunicado, la cartera de Ablakwa detalló que los rescatados este domingo son "predominantemente jóvenes" y pudieron ser asistidos gracias a un operación realizada por las fuerzas de seguridad y por la Embajada de Ghana en Costa de Marfil, país que colaboró y proporcionó información.

PUBLICIDAD

"Las víctimas rescatadas (...) están colaborando actualmente con las investigaciones" mientras el Gobierno ghanés está "realizando todos los esfuerzos necesarios para desmantelar estas redes criminales y llevar a los cabecillas ante la justicia", añadió.

El Ministerio alertó a la población sobre "los peligros que conlleva recurrir a agencias de contratación no autorizadas que prometen viajes y oportunidades laborales" y recomendó "verificar" con las autoridades cualquier anuncio u oferta de trabajo "para evitar ser víctimas" de estafas. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Kallas confía en que ministros acuerden hoy sancionar a más colonos israelíes violentos

Infobae

Lunes, 11 de mayo de 2026 (07.00 GMT)

Infobae

Bob Marley murió hace 45 años

Infobae

Muere de un infarto un guardia civil durante el operativo por la llegada del MV Hondius en Tenerife

Muere de un infarto un guardia civil durante el operativo por la llegada del MV Hondius en Tenerife

'El diablo viste de Prada 2' resiste a 'Mortal Kombat' y acumula 433 millones de dólares

Infobae