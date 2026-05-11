Reino Unido sanciona a 12 personas y entidades por participar en "actividades hostiles" con respaldo de Irán

El Gobierno británico ha impuesto este lunes sanciones contra doce personas y entidades vinculadas a las autoridades de Irán, a las que acusa de participar en "actividades hostiles" para desestabilizar tanto a Reino Unido como a otros países.

El Ministerio de Exteriores ha incluido en su lista de sancionados vinculados al país asiático a nueve personas, siete de nacionalidad iraní, y tres entidades implicadas en actividades presuntamente respaldadas por Teherán.

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Irán por su lado ha negado en reiteradas ocasiones este tipo de acusaciones, entre las que figuran la planificación o ejecución de atentados y la prestación de servicios financieros a grupos para facilitarlos.

Las sanciones incluyen la congelación de activos, la prohibición de viajar y órdenes de inhabilitación para ejercer cargos directivos, según recoge Londres.

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