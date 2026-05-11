Retornan a Venezuela 166 migrantes en un vuelo de repatriación proveniente de Miami

Caracas, 11 may (EFE).- Un vuelo de repatriación con 166 migrantes aterrizó este lunes en Venezuela desde Miami, Estados Unidos, informó el Ministerio de Interior y Justicia del país suramericano.

Del total, retornaron 129 hombres, 22 mujeres y 15 menores de edad, y fueron recibidos por distintos organismos policiales en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, indicó la institución en Instagram.

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También "recibieron atención personalizada por parte de personal calificado", lo que incluyó "entrevistas individuales y evaluaciones médicas integrales para priorizar el bienestar físico y emocional de cada" uno, señaló el ministerio.

Se trata del vuelo número 143 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo para la repatriación de migrantes en enero de 2025, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, que desembocaron en la captura de Nicolás Maduro a principios de este año.

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Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes habían regresado a Venezuela en vuelos de repatriación entre febrero de 2025 y el mismo mes de este año.

El 6 de mayo, 161 migrantes regresaron desde Miami, informó entonces el Ministerio de Interior, y el día anterior a ese la Gran Misión Vuelta a la Patria informó sobre el retorno de "cuatro grupos familiares, entre ellos cinco niños y cinco adultos", sin detallar la cifra total de migrantes. EFE

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