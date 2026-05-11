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Impulsan proyecto del ley en California para limitar los precios de reventa de conciertos

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Los Ángeles (EE.UU.), 11 may (EFE).- Un legislador de California presentó este lunes un proyecto de ley destinado a reducir el costo de las entradas para conciertos y a combatir la reventa especulativa de los mismos en el Estado Dorado.

El asambleísta estatal Matt Haney dio a conocer la iniciativa ‘California Fans First Act’ (Ley de California: Los Fans Primero), que busca limitar los precios de reventa de entradas a un máximo del 10 % por encima de su valor inicial de compra.

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“Esto garantizará que tengamos teatros llenos, que se apoye a los artistas y a los recintos, y nos permitirá sacar de la ecuación a esas personas que acaparan las entradas, se embolsan todo el dinero y ponen estos eventos fuera del alcance de los fans que realmente desean ver los espectáculos", dijo Haney en una rueda de prensa citada por ABC.

La propuesta se da a casi un mes de que un jurado en Nueva York falló en contra de la empresa Live Nation y su subsidiaria Ticketmaster, al determinar que operan como un monopolio en la venta de entradas de eventos en vivo.

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El jurado correspondía a la acusación de 34 fiscalías, incluyendo algunas grandes como Nueva York, California y Texas, que argumentaron que las empresas ejercían un monopolio y eran responsables del alza de precios en el sector de la música en vivo.

En medio del proceso el Departamento de Justicia de EE.UU. llegó a un acuerdo con Live Nation, al que se sumaron algunas fiscalías, y que debe aprobar un juez.

El pacto exige a Ticketmaster pagar 280 millones de dólares, desinvertir en anfiteatros, cambiar sus acuerdos exclusivos de venta de entradas y limitar las comisiones al 15 %. EFE

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