Los frigoríficos Bespoke Family Hub de Samsung usan la IA de Gemini para identificar más tipos de alimentos

Samsung ha actualizado las funciones que ofrece el frigorífico Bespoke AI Refrigerator Family Hub para que reconozca mejor los alimentos de la mano de Gemini, comprenda mejor el lenguaje cotidiana cuando se habla con Bixby y se adapte mejor a las rutinas.

Bespoke AI Refrigerator Family Hub es compatible con una actualización que Samsung empezado a distribuir este lunes para los modelos vendidos en Estados Unidos, que introduce funciones mejoradas con inteligencia artificial en el centro de control.

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Una de las novedades atañe a la función 'AI Food Manager', disponible en algunos de los modelos con pantallas de 32 pulgadas, que ahora utiliza la inteligencia artificial de Gemini en la nube para identificar "más productos frescos y envasados", como informa en un comunicado.

Esta función realiza un seguimiento de lo que hay en el interior del frigorífico para, por ejemplo, avisar de forma anticipada cuando algún alimento de uso frecuente está próximo a agotarse.

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La actualización también mejora la interacción con Bixby en el frigorífico, para que sea "más natural e inteligente", de tal forma que ya no requiere el uso de comandos específicos para que realiza "acciones complejas", como solicitar cubitos de hilo redondos o modificar la temperatura interior si sube en el exterior.

Por otra parte, 'Now Brief', la pantalla diaria predeterminada de Family Hub, ahora permite incluir 'widgets' personalizados, adaptados a las necesidades diarios de los integrantes de la familia, como recetas de modas y recomendaciones de menú basadas en el contenido del frigorífico.

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Aunque esta actualización se dirige a Estados Unidos, Samsung ha compartido su intención de llevarla a electrodomésticos con pantallas de 9 pulgadas así como de extenderla a otros mercados, algo que asegura se realizará de forma gradual a lo largo de 2026.