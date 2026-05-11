La infanta Elena arropa a Gonzalo Caballero en su homenaje a María, 'la princesa futbolera guerrera', en Las Ventas

Amigos desde hace años y uno de los rostros conocidos que más se volcó en María Caamaño desde que la 'niña de la sonrisa eterna' comenzó su lucha contra un Sarcoma de Ewing en 2019, Gonzalo Caballero ha rendido homenaje a la 'princesa futbolera guerrera' -como se conocía a la pequeña por su actitud frente a la enfermedad y su pasión por el fútbol y especialmente por el Atlético de Madrid- en su reaparición este domingo en Las Ventas tras el fallecimiento de la pequeña, de 13 años, el pasado 16 de abril.

Tal y como el propio torero expresó a través de sus redes sociales, "en homenaje a nuestra Princesa @mariacmfutbolera vestiré de Rosa y oro en Las Ventas. El traje de luces que ella eligió para sus corridas benéficas. Después del percance que sufrí en el hombro no quería volver a ponérmelo nunca más. Pero el otro día en el hospital le prometí a @__luuciacm -hermana de María- que me lo pondría el 10 de mayo. Que la pequeña nos iba a empujar a triunfar y se lo regalaría después. Lucia ha dado una lección a todos de lo que es el amor verdadero y lo que significa estar al lado de alguien y ayudarle ante la adversidad. Jamás he conocido una hermana como ella y es mi forma de agradecerle todo lo que nos ha enseñado".

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"Cuesta mucho asimilar que M4RIA no está con nosotros , pero cada día que pasa comprendes cosas nuevas de la grandeza de su corazón y de todo lo que hacía... Este mundo se te queda muy pequeño Princesa. Seguro que estarías ya regañándome y amenazándome con que el domingo no me pase nada , este domingo todo va por ti. Por mi promesa y por tu amor. Te quiero enana!" compartía hace unos días en su perfil de Instagram junto a un carrusel de imágenes con la niña.

Y como prometió, Gonzalo Caballero ha salido al albero de Las Ventas este domingo luciendo el traje de luces rosa y oro que tanto le gustaba a María, y un capote con el nombre de la pequeña y un corazón negro bordado. Y, como no podía ser de otra manera, ha brindado el primer toro a la fallecidas, besando muy emocionado la montera antes de mirra al cielo y hacer un gesto que ha desatado la ovación de toda la plaza.

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En el tendido, presumiendo de la maravillosa relación que mantiene con el que fue novio de su hija Victoria Federica, la infanta Elena, que ha vuelto a mostrar su apoyo a la Fiesta Nacional en un día protagonizado por la 'princesa futbolera'.

En una jornada de lo más completa en la que primero visitó el Salón Internacional del Campo, SICampo 2026, en el Hipódromo de La Zarzuela, la hermana del Rey Felipe VI ha apostado por la comodidad y teniendo en cuenta la previsión de lluvia ha optado por lucir un chubasquero rojo con maxi botones en negro, botines de piel de tacón bajo, bufanda de cuadros marrones, y un favorecedor sombrero borsalino al tono.

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Y aunque se ha mostrado de lo más sonriente y cercana con todo el mundo, doña Elena no ha querido decir nada sobre el gran momento que atraviesa Victoria con el empresario Jorge Navalpotro, haciendo oídos sordos a las preguntas de la prensa.

Además de la hija del Rey Juan Carlos, también han querido arropar a Caballero otros rostros conocidos como José Ortega Cano, Tomás Páramo -que un día antes celebraba junto a María García de Jaime la Comunión de su hijo mayor, Tommy-, la joyera Cristina Yanes, o Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero', muy bien acompañado por una atractiva joven con la que no dejó de compartir confidencias mientras disfrutaban de la corrida comiendo pipas.

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