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Kallas espera hoy un acuerdo político de los Veintisiete para sancionar a colonos israelíes en Cisjordania

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La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha indicado que espera que este lunes que los ministros de Exteriores de los Veintisiete lleguen a un acuerdo político para imponer sanciones contra colonos israelíes por la violencia ejercida desde sus asentamientos en Cisjordania.

En declaraciones a los medios antes de asistir al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra hoy en Bruselas, Kallas ha expresado su deseo de que haya unanimidad entre todos los Estados miembro para aprobar estas medidas restrictivas, después de que en la última reunión de ministros no se alcanzase ningún acuerdo para sancionar a Israel por su ofensiva contra Palestina y Líbano.

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"Espero que lleguemos a un acuerdo político sobre las sanciones a los colonos violentos. Ojalá lo logremos", ha indicado la jefa de la diplomacia europea, recordando que aunque hay "distintos asuntos que llevan mucho tiempo sobre la mesa" presentadas por algunos Estados miembro, como la suspensión total o parcial del Acuerdo de Asociación UE-Israel, en esos casos no existe la unanimidad necesaria.

Después de que los Veintisiete fueran incapaces en la última reunión del CAE de acordar sanciones políticas o comerciales contra Israel por sus reiterados ataques a Palestina y Líbano, los ministros van a abordar este lunes la aprobación de medidas restrictivas contra los colonos violentos en Cisjordania, según han indicado fuentes europeas.

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Según esas mismas fuentes, ministros están "cada vez más cerca" de un acuerdo político para sancionar a los colonos, ya que existe la percepción de que se está alcanzando la unanimidad, sobre todo tras la derrota en las elecciones de Hungría del ex primer ministro Viktor Orbán, que estaba bloqueando de manera reiterada cualquier tipo de sanción contra Israel.

Las sanciones contra colonos violentos están previstas que formen parte de un paquete más amplio que incluya también medidas contra operativos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). La lógica que maneja Bruselas es agrupar bajo una misma categoría a todos los actores que obstaculizan activamente cualquier avance hacia una solución de dos Estados.

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