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Al menos 31 muertos en enfrentamientos entre clanes en el norte de Somalia

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Al menos 31 personas han muerto y una treintena más han resultado heridas en los enfrentamientos entre clanes rivales ocurridos la semana pasada en el valle de Laashimo, en el norte de Somalia, según ha informado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

"Los combates han causado 31 muertes y 30 heridos entre los grupos en liza. Las dimensiones e intensidad de la violencia han provocado el miedo entre las comunidades de pastoreo y han elevado el riesgo para los civiles", ha advertido ACNUR en un comunicado difundido este lunes.

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El organismo internacional ha advertido de que esta violencia ha obligado a huir a unas 9.000 personas entre el 6 y el 7 de mayo, el 85% de las cuales son menores y mujeres. Han sido acogidas "generosamente" en Carmala, Shimbirale, Qodax, Muuglibaax, Degelo, Naylo Gad, Rigooyin, Dhufeeco, y Qabdhac, destaca ACNUR, que alerta de que una mayor presión podría desbordar la capacidad de estas "frágiles comunidades".

El conflicto entre las comunidades transhumantes comenzó por el acceso a un punto de agua y a tierras de pasto en medio de la sequía y se agravó por las rencillas pendientes.

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ACNUR señala que las autoridades de la región autónoma de Puntlandia han desplegado efectivos para "reducir la tensión".

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