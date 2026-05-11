Cruz Azul y Guadalajara abren este miércoles las semifinales en México

México, 11 may (EFE).- Cruz Azul y Guadalajara abrirán este miércoles en el estadio Banorte la fase semifinal del torneo Clausura mexicano cuya tanda de partidos de ida la completarán el jueves Pumas y Pachuca en el Hidalgo.

Guadalajara superó los cuartos de final con un equipo diezmado por la ausencia de cinco titulares que están concentrados con la selección, y gracias a un vigoroso ejercicio de recuperación ante la superioridad inicial de Tigres.

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El entrenador argentino Gabriel Milito ha potenciado al Guadalajara con jóvenes talentos de la cantera y una dinámica de altas revoluciones.

El llamado equipo 'más popular del país' porque es el único que forma con mexicanos, fue la sensación de la fase regular, que lideró en su mayor parte, hasta que perdió el liderato en la última fecha.

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Cruz Azul ha comenzado un urgente proceso de renovación tras la salida en abril del entrenador argentino Nicolás Larcamón y la llegada al banquillo de Joel Huiqui, un exjugador que vive su primera experiencia como entrenador.

Con Huiqui, la Máquina no tuvo problemas para eliminar en cuartos de final al Atlas.

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El partido de vuelta será este sábado en el Estadio Jalisco, casa de las Chivas.

En la otra serie de semifinales, el líder Pumas, que ha encomendado su portería al costarricense Keylor Navas, visitará este jueves a Pachuca, que llega con moral alta tras dejar en la cuneta al bicampeón Toluca.

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Pachuca, dirigido por el argentino Esteban Solari, tiene en sus filas al goleador venezolano Salomón Rondón, al ecuatoriano Enner Valencia y los colombianos Luis Quiñones y Christian Rivera.

El decisivo partido de vuelta se jugará el domingo en el Estadio Olímpico Universitario, fortín de Pumas.

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- Partidos de ida de las seminfianles del torneo Clausura:

13.05: Cruz Azul-Guadalajara.

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14.05: Pachuca-Pumas. EFE