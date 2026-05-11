Kast acusa a la izquierda de buscar "agitar las calles" en su segundo mes en el cargo

Santiago de Chile, 11 may (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, defendió este lunes los millonarios recortes que ha ordenado en la Administración pública y acusó a una parte de la izquierda de intentar "agitar las calles y frenar los avances", cuando se cumplen dos meses de su llegada al poder.

Kast, que ganó las elecciones con la promesa de recortar 6.000 millones de dólares para equilibrar las finanzas públicas sin tocar ayudas sociales, reunió a sus ministros en La Moneda en un nuevo consejo de gabinete, en el que abogó por el "buen uso de los recursos" estatales y aseguró que el Gobierno "va por muy buen camino".

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"Las personas están viendo día a día que hay una manera distinta de hacer las cosas, que hay gestión", indicó el mandatario, el primero de extrema derecha desde el retorno a la democracia.

Los millonarios ajustes de cerca del 3 % que ha ordenado en todos los ministerios le han valido críticas transversales, incluso dentro de las filas oficialistas, y complican la tramitación en el Parlamento del proyecto estrella de esta Administración, una megarreforma con la que se busca impulsar el crecimiento a través de considerables rebajas de impuestos a las empresas.

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"Tenemos una parte de la oposición que levanta el tono en distintas áreas y después los hechos van demostrando que fue una alza de tono inadecuada", apuntó.

Tanto los recortes como el alza histórica en el precio de los combustibles decretada en marzo han impactado en la aprobación ciudadana de Kast, que ganó las elecciones en diciembre contra la líder de izquierdas Jeannette Jara con casi el 60 % de los votos y hoy su popularidad es inferior al 40 %.

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Horas antes en su cuenta de X cargó contra el Partido Comunista luego de que una diputada de esa colectividad llamara a la movilización social en contra de los recortes y la megarreforma.

"Durante cuatro años, el Partido Comunista fue parte del Gobierno y ocupó tranquilamente La Moneda. Hoy, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso. Los chilenos quieren soluciones, no más violencia", publicó en la red social.

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Jara, excandidata presidencial y exministra de Trabajo del Gobierno de Gabriel Boric, reaccionó a las palabras del mandatario y dijo que "penalizar la movilización social no corresponde en una democracia”. EFE