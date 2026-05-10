Los salarios de los trabajadores del campo y los servicios, los menos protegidos frente al IPC

Sólo cuatro de cada diez trabajadores, en concreto el 39,4%, cuentan con una cláusula de revisión salarial en sus convenios colectivos de aplicación para evitar pérdidas de poder adquisitivo frente al repunte de los precios, pero la situación es muy desigual por sectores económicos, según datos del Ministerio de Trabajo a los que ha tenido acceso Europa Press extraídos de los convenios colectivos registrados hasta abril de este año.

Así, mientras el 72,3% de los trabajadores de la industria y el 77,2% de los trabajadores de la construcción que están amparados por la negociación colectiva disponen de estas cláusulas de garantía salarial en sus convenios, estos porcentajes apenas alcanzan al 4,1% de los trabajadores de la agricultura y al 23,3% de los trabajadores del sector servicios.

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En concreto, hasta abril de este año se habían registrado 1.337 convenios en el sector servicios, con efectos económicos sobre más de 5,12 millones de trabajadores, pero de ellos sólo 1,19 millones contaba con cláusula de revisión salarial, el equivalente al 23,3% del total.

En el caso de la agricultura, el número de convenios contabilizados hasta abril era de 26, con efectos sobre 91.684 trabajadores, pero únicamente 3.819 de ellos tenía recogida una cláusula de garantía salarial en su convenio.

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La industria contaba con 922 convenios registrados hasta abril, que daban amparo a 1,5 millones de trabajadores, de los que 1,09 millones tenían cláusula de revisión, el equivalente a algo más de siete de cada diez.

En el caso de la construcción, los convenios registrados hasta el cuarto mes del año eran 72, con efectos sobre 940.378 trabajadores, de los que tres de cada cuatro (77,2%) estaba protegido con una cláusula de revisión salarial frente a los repuntes de la inflación.

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SÓLO TRES DE CADA DIEZ CONVENIOS TIENEN CLÁUSULA DE REVISIÓN SALARIAL

Según la estadística de Trabajo, entre enero y abril se registraron 2.357 convenios colectivos, de los que sólo el 30,1% (710 convenios) contaba con una cláusula de garantía salarial y, de ellos, 484 contemplan su aplicación con efectos retroactivos.

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Los convenios que recogen cláusula de revisión afectan a poco más de 3 millones de trabajadores de los más de 7,6 millones amparados por los convenios registrados hasta abril, el equivalente al 39,4% del total, tasa un punto inferior a la de marzo (40,4%).

Así, seis de cada diez los trabajadores carecen de cláusulas de salvaguarda en sus convenios colectivos. No obstante, la cifra de trabajadores protegidos con este instrumento supera en 18 puntos a la contabilizada en diciembre de 2023 (21,08%).

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LOS CONVENIOS DE LA CONSTRUCCIÓN RECOGEN LA MAYOR SUBIDA SALARIAL MEDIA

Los salarios pactados en convenio subieron de media un 2,94% en abril, ligeramente por encima del aumento del 2,92% del mes anterior, pero casi tres décimas por debajo del IPC de abril, cuya tasa interanual se situó en el 3,2% a falta de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirme el dato definitivo la próxima semana.

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Por sectores económicos, el mayor incremento salarial medio en convenio corresponde a la construcción, con un 3%, seguido del sector servicios (2,97%) y la industria (2,81%). La agricultura es el sector que presenta la menor subida salarial media, del 2,68%.

Las organizaciones sindicales y patronales deben negociar este año el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) tras vencer el pasado diciembre el acuerdo hasta ahora vigente, que recomendaba subidas salariales del 3% para 2025, con una cláusula de revisión salarial que, en caso de desviación de la inflación, podría implicar alzas adicionales de hasta el 1% para cada uno de los años del acuerdo (2023-2025).

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Para el nuevo acuerdo, las organizaciones sindicales UGT y CCOO han planteado a la patronal una subida salarial anual fija del 4% para los próximos tres años, es decir, un incremento de sueldos del 12% hasta el año 2028.

Además, han propuesto una subida adicional del 1% en los convenios donde el salario medio esté un 10% por debajo del salario medio nacional, un 2% adicional para los salarios que están un 20% por debajo del salario medio nacional y una subida del 3% para los que estén por debajo el 30%. De igual manera, plantean un incremento adicional del 1,5% para cada uno de los años en caso de desviación de la inflación.

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