Agencias

Irán amenaza con dificultar el paso por Ormuz a países que apliquen sanciones de EE.UU.

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Teherán, 10 may (EFE).- Irán afirmó este domingo que ha establecido un "nuevo sistema jurídico y de seguridad" en el estrecho de Ormuz y advirtió de que los países que apliquen las sanciones de Estados unidos contra la República Islámica afrontarán dificultades para transitar por esa estratégica vía marítima.

"A partir de ahora, los países que sigan a Estados Unidos en la aplicación de sanciones contra la República Islámica de Irán se enfrentarán sin duda a problemas al atravesar el estrecho de Ormuz", declaró el portavoz del Ejército iraní, el general de brigada Mohammad Akraminia, en una entrevista con la agencia IRNA.

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Akraminia, aseguró que Irán ejerce ahora un control "fundamental y estratégico" sobre el estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo. EFE

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