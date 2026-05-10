El activista hispanopalestino de la Flotilla vuela ya hacia España, según el Gobierno

Madrid, 10 may (EFE).- El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que el activista hispanopalestino Saif Abukeshek "vuela ya libre hacia España" tras pasar más de una semana detenido en Israel después del abordaje a la Flotilla Global Sumud.

"Nuestro compatriota Saif Abukeshek vuela ya libre hacia España, donde se reunirá con su familia y seres queridos en las próximas horas", ha avanzado Albares en la red social X, donde ha puntualizado que "proteger a los españoles es la prioridad absoluta".

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El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí aseguró este domingo por la mañana haber deportado al activista hispanopalestino Saif Abukeshek y a su compañero brasileño Thiago Ávila, miembros de la Flotilla Global Sumud encarcelados en Israel desde hace más de una semana.

Posteriormente, la Flotilla Global Sumud ha confirmado la liberación de Abukeshek por las autoridades israelíes "tras seis días brutales" detenido en una prisión del sur del país, y después lo ha corroborado el equipo legal que defendió a ambos activistas en Israel. EFE

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