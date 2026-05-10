Juan Gabriel Vásquez: La literatura es lugar de duda frente al juicio constante de redes

Celia Agüero Pereda

Santillana del Mar (Cantabria), 10 may (EFE).- El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez reivindica el papel de la literatura como "un lugar de duda frente al juicio constante" y la simplificación que, a su juicio, dominan las redes sociales y buena parte del debate público actual.

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"La literatura es la exploración de las zonas grises, de la ambigüedad y de la contradicción", afirma el autor en una entrevista con EFE en Santillana del Mar (en la costa norte española), donde ha participado en una jornada literaria y de pensamiento.

Para Vásquez, la ficción conserva la capacidad de mostrar "un lado invisible de las cosas demasiado visibles" y completar así la visión que los ciudadanos construyen de la realidad.

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En su opinión, existe una dimensión de la experiencia humana que ni el periodismo ni la historia pueden abarcar completamente y que solo encuentra espacio en la literatura de imaginación.

Redes sociales y polarización

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El escritor advierte además de los efectos que las redes sociales y los algoritmos están teniendo sobre la convivencia democrática y el debate público porque las plataformas digitales, dice, contribuyen a encerrar a los ciudadanos en "burbujas de información" construidas a medida de cada usuario, dificultando el contacto con perspectivas distintas.

En ese contexto, define las redes como "un gran tribunal" en el que predomina el juicio inmediato y una visión "maniquea" que divide constantemente a la sociedad entre culpables e inocentes.

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Frente a ello, Vásquez contrapone el espíritu de la novela, al considerar que la literatura ha sido históricamente el territorio de las contradicciones, las zonas grises y la duda.

"La literatura es la exploración de la ambigüedad", resume el autor, que recuerda la herencia de Cervantes de una tradición narrativa donde pueden convivir ideas opuestas sin necesidad de anularse mutuamente.

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Sobre la proliferación de noticias falsas y la influencia de la inteligencia artificial en la construcción de relatos públicos, considera que la ficción puede seguir funcionando como una forma de romper el aislamiento generado por los algoritmos y acercar al lector a "la imaginación del otro".

El lenguaje y los límites de la experiencia

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Vásquez también cree que mientras el discurso político busca simplificar la realidad para persuadir, la literatura opera justamente en sentido contrario: mostrando que la experiencia humana es compleja, contradictoria y difícil de reducir a explicaciones simples.

Para el autor colombiano, tanto la escritura como la lectura nacen de una "insatisfacción profunda" frente a los límites de la propia vida y de la experiencia individual.

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A su juicio, la ficción permite ampliar esos límites y acceder, a través del lenguaje, a otras existencias y otras miradas.

Y destaca que la literatura sirve para dar sentido a una experiencia humana que muchas veces resulta caótica y difícil de comprender.

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"Las ficciones le otorgan a ese caos un orden y, por lo tanto, significado. La ficción intenta romper la camisa de fuerza de nuestra experiencia limitada y permitirnos vivir otras vidas", concluye. EFE

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