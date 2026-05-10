Al Sharaa remodela el Gobierno sirio y destituye a su hermano como alto cargo presidencial

El Cairo, 10 may (EFE).- El presidente sirio, Ahmed al Sharaa, ha anunciado una remodelación en su Gobierno que afecta a ministerios y otros cargos, incluida la destitución de su hermano Maher al Sharaa como secretario general de la Presidencia de la República.

El presidente emitió el sábado, a altas horas de la noche, una serie de decretos con los primeros cambios en su gabinete desde la formación del Gobierno de transición el 29 de marzo de 2025, con el nombramiento de dos nuevos ministros y varios gobernadores de provincias.

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Hasta el momento, las autoridades sirias no han ofrecido una explicación oficial sobre los motivos de la remodelación ni sobre la destitución de varios altos cargos del Gobierno y de las administraciones provinciales.

No obstante, medios sirios y árabes señalaron que la destitución de su hermano Maher se produce en medio de una oleada de críticas y acusaciones de nepotismo al presidente sirio.

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Entre las decisiones más destacadas de la remodelación figura el nombramiento de como nuevo secretario general de la Presidencia de la República del gobernador de Homs, Abdulrahman Badr al Din al Aama, en sustitución de su hermano Maher.

Asimismo, Jaled Fawaz Zaarour asumirá el Ministerio de Información en reemplazo de Hamza Mustafa, mientras que Basil Hafez al Suwaidan fue designado ministro de Agricultura tras la salida de Amjad Badr.

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Por otro lado, la estructuración también afectó a los gobiernos de las provincias de Homs, Al Quneitra, Deir al Zur y Latakia.

Ghasan Elias al Sayed Ahmed fue nombrado gobernador de Al Quneitra en sustitución de Ahmed al Dalati, mientras que Murhaf Jaled al Naasan ocupará el cargo de gobernador de Homs en reemplazo de Al Aama.

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Por su parte, Ahmed al Mustafá fue nombrado gobernador de Latakia, sucediendo a Muhammad Othman; y Ziad Fawaz al Ayesh fue declarado gobernador de Deir al Zur.

Al Sharaa fue designado presidente de Siria el 29 de enero de 2025, tras encabezar el 8 de diciembre de 2024 la ofensiva insurgente que derrocó al régimen de Bachar al Asad, pero no fue hasta marzo de 2025 cuando se nombró un Gobierno de transición. EFE

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