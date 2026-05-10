El presidente de Paraguay concluye su visita de Estado a Taiwán y parte rumbo a Filipinas

Taipéi, 10 may (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, partió este domingo rumbo a Filipinas tras concluir su visita de Estado a Taiwán, marcada por el fortalecimiento de los vínculos entre Taipéi y Asunción y la firma de varios acuerdos de cooperación bilateral, informaron medios locales de la isla.

El mandatario suramericano llegó al Aeropuerto Internacional de Taoyuan, situado en las afueras de Taipéi, alrededor de las 13:20 hora local (05:20 GMT), en compañía del canciller taiwanés, Lin Chia-lung, aunque ninguno de los dos realizó declaraciones ante los medios de comunicación, indicó la agencia de noticias CNA.

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Peña llegó el pasado jueves a Taiwán en su tercer viaje a la isla desde que fue electo presidente, al frente de una delegación de más de cuarenta empresarios, en el marco de una visita de Estado que tuvo una notable impronta económica y política.

El pasado viernes, el líder paraguayo fue recibido con honores militares por su homólogo taiwanés, William Lai, al tiempo que reafirmó el "compromiso" de Asunción con la "alianza estratégica" que mantiene con Taipéi y expresó su condena a los ejercicios militares chinos y a la "presión económica" de Pekín sobre el territorio autogobernado.

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Ambos líderes, Peña y Lai, presenciaron ese mismo día la firma de tres documentos de cooperación en materia de justicia, ciberseguridad y tecnología avanzada, mientras que el mandatario taiwanés anunció asimismo la apertura del mercado insular a las importaciones de carne aviar procedente de Paraguay.

Durante su estancia en la isla, Peña también recibió un doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Taiwán, visitó el Parque Científico del Sur -sede de varias fábricas de chips avanzados de TSMC- y se reunió con la exmandataria taiwanesa Tsai Ing-wen (2016-2024).

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Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce del mundo que mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, en un contexto en el que las presiones de China han reducido significativamente el número de aliados oficiales de Taipéi en los últimos años.

De hecho, el Gobierno chino instó el jueves pasado a las autoridades paraguayas a romper sus vínculos diplomáticos con Taiwán y a situarse del "lado correcto de la historia". EFE

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