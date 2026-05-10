Al menos dos palestinos muertos en un ataque de Israel contra el sur de la Franja de Gaza

Al menos dos personas han muerto y varias han resultado heridas este domingo a causa de un nuevo ataque aéreo del Ejército israelí contra un vehículo en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, pese al alto el fuego en vigor desde octubre de 2025.

Los fallecidos son dos hombres identificados como Wisam Abdel Hadi y Fadi Heikal y, según la agencia de noticias palestina Sanad, se desempeñaban como miembros de las fuerzas de seguridad gazatíes.

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Ambos han sido víctimas de un bombardeo contra el automóvil en el que se desplazaban en el barrio de Al Amal, en la citada localidad, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado hasta el momento al respecto.

Alrededor de 850 palestinos han muerto por ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra la Franja a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025, según el balance de este jueves de las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

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Desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.628 fallecidos y 172.520 heridos, si bien aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles, ha subrayado el Ministerio de Sanidad gazatí.