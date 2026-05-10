Hansi Flick: "Nunca olvidaré este día"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, se mostró "muy orgulloso" de su equipo tras la victoria en El Clásico ante el Real Madrid (2-0) que certificó el título de LaLiga EA Sports 2025/26, el segundo campeonato liguero en sus dos temporadas al frente del conjunto blaugrana, en una jornada marcada también por el fallecimiento de su padre horas antes del encuentro.

"Me siento muy orgulloso del equipo y agradecido al club, al presidente, a Deco, al staff* pero lo más importante es cómo ha jugado el equipo, cómo se ayudan unos a otros", afirmó Flick, que destacó la capacidad del grupo para controlar los partidos y el nivel mostrado en las últimas semanas. "Hemos defendido muy bien, me siento muy orgulloso y nunca olvidaré este día, nunca", añadió.

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El técnico alemán subrayó también la exigencia de la temporada, marcada por las lesiones y las dificultades propias del segundo año. "El segundo año suele ser más difícil, lo dije al empezar, pero creo que hemos jugado fantásticamente bien", explicó, antes de poner en valor la evolución del estilo de juego: "No marcamos tantos goles, pero defendimos mucho mejor".

Flick tuvo palabras especialmente elogiosas para la plantilla, con mención a varios de los jóvenes del equipo. "Cuando veo a todos los jóvenes que tenemos es increíble, Pau, Gerard, Eric*", señaló, antes de insistir en la dificultad de sus decisiones: "Hoy he tenido que tomar decisiones muy duras, de las más difíciles, porque tenía muchas opciones, se podía ver mirando al banquillo".

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El entrenador del Barça destacó asimismo el objetivo de alcanzar los 100 puntos en la competición y el apoyo de la afición en el estadio, al que calificó de "increíble". "Podemos llegar a los 100 puntos y ese es nuestro objetivo, pero los jugadores se merecen celebrarlo", señaló.

En el plano personal, Flick explicó el impacto emocional de la jornada tras conocer la muerte de su padre esa misma mañana. "Esta mañana me llama mi madre y me dice que mi padre había fallecido. Pensé: ¿qué hago? ¿Lo digo?", relató. "Para mí el equipo es como una familia y decidí compartirlo con los jugadores. Cómo reaccionaron fue increíble, nunca lo olvidaré", añadió visiblemente emocionado.

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El técnico insistió en la importancia del vestuario como núcleo del proyecto: "Esto es una familia para mí. Tengo el apoyo de todo el staff, de todos los estamentos del club, eso ayuda mucho". También subrayó la conexión interna del grupo: "Puedes sentir la conexión que tenemos, y eso es lo más importante en el fútbol y en la vida".

Flick cerró su intervención destacando su satisfacción en el club y su ambición de futuro. "Siempre soy positivo. Cuando entrenas al Barça tienes que ganar títulos, sin títulos no es una buena temporada", afirmó. "Todo el mundo quiere la Champions y lo volveremos a intentar la próxima temporada. Nunca he sentido tanto amor como en este estadio, estoy muy contento y agradecido", se sinceró.

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