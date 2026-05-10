29 pasajeros del crucero Hondius serán repatriados este domingo a Países Bajos

Bruselas, 10 may (EFE).- Un total de 29 personas a bordo del crucero Hondius donde se ha registrado un brote de hantavirus serán trasladadas este domingo en un avión civil a la base aérea neerlandesa de Eindhoven, anunció el Ministerio de Exteriores de Países Bajos.

Se trata de un grupo de ciudadanos neerlandeses y de otras nacionalidades, según informó la agencia de noticias local NOS.

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Según medios belgas, dos ciudadanos belgas también se encuentran entre los repatriados por los Países Bajos. Estos serán posteriormente trasladados al Hospital Universitario de Amberes, en Bélgica, para someterse a exámenes médicos.

"Durante todo el proceso de repatriación médica se están tomando todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los pasajeros, los miembros de la tripulación y el personal de apoyo", aseguró un comunicado del ministerio neerlandés.

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Los pasajeros se someterán a una cuarentena domiciliaria de seis semanas, contadas a partir del último contacto de alto riesgo.

La empresa operadora del crucero, la neerlandesa Oceanwide Expeditions, detalló que tras el desembarque de los pasajeros y parte de la tripulación hoy en Granadilla, en la isla canaria de Tenerife, el barco repostará combustible en Santa Cruz de Tenerife y pondrá rumbo al puerto de Róterdam, donde se espera que llegue en cinco días. EFE

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