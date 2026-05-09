Rosalía pone música al “último atraco” de Berlín en Sevilla

Sevilla, 9 may (EFE).- La ciudad de Sevilla se convirtió este viernes en el escenario de Rosalía con motivo de la presentación de la segunda temporada de Berlín: La dama del armiño, el spin-off de La Casa de Papel, en un evento organizado por Netflix en el río Guadalquivir.

La cita comenzó al anochecer con una DJ en directo instalado junto a la Torre del Oro, mientras cientos de asistentes se concentraban en el Paseo Colón para seguir un espectáculo concebido como una experiencia inmersiva inspirada en el universo de la serie.

PUBLICIDAD

A lo largo de la velada, varios actores aparecieron brindando desde una embarcación que recorría el río. Desembarcaron en el escenario flotante.

El actor Pedro Alonso, protagonista de la ficción en el papel de Berlín, intervino ante el público en un discurso que fue recibido con una ovación por parte de los asistentes y del resto del elenco, entre ellos José Luis García Pérez, que intervino para dar gracias a su padre señalando al cielo.

PUBLICIDAD

Tras la intervención, la música de Bella Ciao, convertida en símbolo de La Casa de Papel, marcó la llegada de una embarcación llamada La Jarana, que apareció bajo el puente de San Telmo con varios integrantes caracterizados con las máscaras de Dalí y acompañados por el personaje del Profesor.

La cantante Rosalía apareció finalmente cerca de las 23:00 horas para interpretar los temas La Perla y Reliquia, actuación que puso el cierre musical al evento organizado por Netflix en la capital andaluza.

PUBLICIDAD

La noche concluyó con un espectáculo de fuegos artificiales sobre el Guadalquivir. EFE