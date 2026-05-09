México alerta a la población de seis estados del país ante pronóstico de lluvias intensas

Ciudad de México, 9 may (EFE).- Ante el pronóstico de lluvias intensas durante este domingo 10 y el lunes 11 de mayo, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México alertó este sábado a la población de la vertiente del golfo de México y la región centro-oriente del país, a implementar medidas de prevención.

Esto luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el domingo 10 de mayo se esperan lluvias de hasta 75 milímetros (mm) en los estados de San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

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Mientras que para el lunes 11 de mayo, la intensidad aumentará en el norte de Veracruz, Hidalgo y Puebla, con acumulaciones de hasta 250 mm.

De acuerdo con el SMN, "se prevén precipitaciones superiores a la habitual en un periodo corto", por lo que este volumen de lluvia puede saturar el suelo y los drenajes, incrementando la posibilidad de encharcamientos urbanos, el aumento rápido en los niveles de ríos y el reblandecimiento de terrenos en zonas serranas.

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Ante ese escenario, la CNPC exhortó a la población de estas regiones a limpiar azoteas y desazolvar coladeras en sus hogares para evitar inundaciones domésticas, además de mantener libres de obstáculos los pasos naturales de agua, cunetas y bajadas pluviales.

También dijo que es importante retirar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento o el agua, así como verificar las instalaciones eléctricas que puedan estar expuestas al agua.

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La institución recordó que una de las medidas de seguridad básicas es contar con una mochila de emergencia con documentos importantes en bolsas de plástico, además de una linterna, un radio de pilas y un botiquín de primeros auxilios.

Y dijo a la población que si se habita cerca de ríos o cauces, se debe vigilar el aumento de los niveles de agua, mientras que durante la tormenta se debe evitar transitar por zonas bajas o calles con pendientes pronunciadas, y bajo ninguna circunstancia se debe cruzar a pie o en vehículo corrientes de agua, ya que la fuerza del caudal es impredecible y puede poner en riesgo la vida.

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Entre el 7 y el 11 de octubre de 2025, México registró lluvias extraordinarias que afectaron los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro, donde se presentaron severas inundaciones y deslaves que provocaron la muertes de 83 personas y 17 desaparecidos.

El Gobierno mexicano estimó entonces que unas 100.000 viviendas se vieron afectadas, además de infraestructura.

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