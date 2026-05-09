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Asesor ucraniano reitera la disposición de Zelenski a reunirse con Putin, pero no en Moscú

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Berlín, 9 may (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, está dispuesto a reunirse con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, en cualquier lugar excepto Moscú, afirmó esté sábado el asesor de la oficina presidencial ucraniana Serguí Leshchenko.

"Volodímir Zelenski está dispuesto a reunirse con Putin en cualquier lugar, pero no en Moscú, porque Moscú es la capital del Estado agresor. Ese formato de negociaciones es imposible", declaró en una intervención en la televisión ucraniana.

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Yuri Ushakov, asesor del Putin, afirmó este sábado, como hizo en su momento el presidente ruso, que Moscú está dispuesto a recibir en cualquier momento a Zelenski en la capital rusa.

El presidente ucraniano, por su parte, ha declarado en repetidas ocasiones su disposición a reunirse con Putin, pero no en Moscú ni en Kiev. EFE

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EFE

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