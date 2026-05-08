La Comisión Electoral de Burundi fija las elecciones presidenciales para mayo de 2027

La Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) de Burundi ha fijado las elecciones presidenciales para el 3 de mayo de 2027, unos comicios en los que el actual presidente del país africano, Évariste Ndayishimiye, aspirará a la reelección.

El presidente de la CENI, Prosper Ntahorwamiye, ha comunicado el cronograma electoral durante una reunión celebrada en Buyumbura con socios electorales, incluyendo líderes de partidos políticos, en la que también ha informado de que, en virtud de la legislación, la fecha límite para la toma de posesión será el 18 de junio de 2027.

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Ndayishimiye, de 57 años, tomó posesión como presidente de Burundi en 2020 para un mandato de siete años, días después de la repentina muerte de su predecesor y mandatario saliente, Pierre Nkurunziza, a causa de un infarto.

El presidente se hizo con la victoria en las elecciones celebradas ese año, unos resultados ratificados por el Tribunal Constitucional, que declaró "nulos y sin efecto" los recursos presentados por la oposición por presunto fraude en las presidenciales.

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Los comicios estuvieron marcados por un repunte de la violencia y ante el temor de que el país se vea arrastrado a una crisis violenta como la de 2015, cuando Nkurunziza decidió presentarse a un tercer mandato, a pesar de que la oposición denunciaba que ello violaba el acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil (1993-2005).