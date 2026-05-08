Dos muertos por un ataque ucraniano en la parte ocupada de la región de Jersón

Moscú, 8 may (EFE).- Dos personas, padre e hija, murieron este viernes en la parte de la región de Jersón controlada por Rusia, debido a un ataque de las fuerzas ucranianas, informaron las autoridades locales.

"Esta mañana, un hombre nacido en 1985 murió en un ataque en Kair, en el distrito de Gornostaevski. Su hija de 15 años fue trasladada al Hospital Central del Distrito de Genichesk con heridas graves. Lamentablemente, no se la pudo salvar", escribió en su canal en MAX, el Telegram ruso, el gobernador de Jersón leal a Moscú, Vladímir Saldo.

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Saldo acusó a Kiev de violar la tregua por el Día de la Victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi, que entró en vigor la pasada medianoche.

También el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusó previamente a Moscú de no cesar los ataques durante la tregua anunciada por el propio Kremlin, aunque el Ministerio de Defensa ruso aseguró que solo responde a las violaciones del enemigo.

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A la vez, por el momento se repite el guión de 2025. Entonces, también se intensificaron los combates al comienzo de la tregua, pero Kiev respetó finalmente las celebraciones del 9 de mayo y Moscú pudo conmemorar a lo grande el 80 aniversario de la victoria soviética sobre el nazismo. EFE