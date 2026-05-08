El líder de los laboristas escoceses reconoce su derrota y reafirma su postura de que Starmer debería dimitir

El líder del Partido Laborista escocés, Anas Sarwar, ha reconocido su derrota en las elecciones locales tras el abrumador apoyo de la ciudadanía al Partido Nacional Escocés (SNP) y ha vuelto a reafirmarse en su postura de que el primer ministro británico, Keir Starmer, debería dimitir tras el desplome de los laboristas en Reino Unido frente al empuje de partidos como Reform UK o los Verdes.

"Defendimos el cambio, pero al final, perdimos esa batalla. Mi partido está sufriendo hoy y es mi responsabilidad mantenerlo unido. Seguiremos luchando por el cambio que Escocia necesita con tanta urgencia", ha expresado el líder laborista en declaraciones a la prensa, descartando así dimitir o echarse a un lado.

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Sarwar ha afirmado que el voto laborista no solo ha caído en Escocia y ha apuntado a una "insatisfacción a nivel nacional". "Dije lo que dije en febrero y lo mantengo, pero ahora me voy a centrar en lo que esto significa para mi partido aquí en Escocia", ha señalado, en alusión a las palabras que pronunció a principios de año sobre que Starmer debería dimitir.

El inicio del escrutinio apunta a que el líder del SNP, John Swinney, obtendrá una cómoda victoria, asegurándose así la reelección para su partido. "Ha sido un privilegio para mí servir a la gente de Perthshire y espero continuar haciéndolo en la próxima legislatura del Parlamento escocés", ha indicado, según ha recogido la BBC.

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