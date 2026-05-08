Singapore Airlines vuelve a Madrid con vuelos vía Barcelona en octubre y suma nuevos servicios en Europa

Singapore Airlines operará nuevos vuelos con cinco frecuencias semanales a Madrid vía Barcelona a partir del 26 de octubre de este año, sujetos a la aprobación de las autoridades regulatorias, según un comunicado.

En concreto, la aerolínea reestructurará sus actuales servicios de cinco frecuencias semanales entre Singapur y Barcelona para pasar a operar la ruta Singapur-Barcelona-Madrid, convirtiendo la capital madriñela en el 15º destino en Europa y el segundo en España.

PUBLICIDAD

El vuelo inaugural a Madrid está programado para salir de Singapur a las 23:30 horas (hora local) del 26 de octubre, llegar a Barcelona a las 06:40 horas (hora local) del 27 de octubre, salir de Barcelona a las 07:40 horas (hora local) y llegar a Madrid a las 08:50 horas (hora local) del mismo día.

Mientras, el vuelo de regreso partirá desde Madrid a las 10:00 horas (hora local) el 27 de octubre, llegará a Barcelona a las 11:15 horas (hora local), saldrá de la ciudad condal a las 12:35 horas (hora local) el mismo día y llegará a Singapur a las 08:25 horas (hora local) del día siguiente.

PUBLICIDAD

La aerolínea operará la variante de largo alcance del Airbus A350-900, con 253 asientos --42 en Clase Business, 24 en Turista Premium y 187 en Clase Turista--, en esta ruta Singapur-Barcelona-Madrid.

"Madrid es un destino turístico muy popular, además de un importante centro financiero y de negocios. Nos complace poder operar nuevamente en esta ciudad después de más de 20 años", ha valorado el vicepresidente senior de Planificación de Marketing de Singapore Airlines, Dai Haoyu.

PUBLICIDAD

Los billetes para el nuevo servicio a Madrid estarán disponibles a la venta a partir de junio a través de los canales de distribución de Singapore Airlines.

AUMENTO DE FRECUENCIAS CON EUROPA

PUBLICIDAD

Además, Singapore Airlines también aumentará progresivamente las frecuencias de los vuelos entre Singapur y Manchester, Milán, Múnich y Londres Gatwick en los próximos meses.

A partir del 13 de julio, los servicios de la firma entre Singapur y Manchester aumentarán de cinco frecuencias semanales a operaciones diarias. Los actuales servicios entre Singapur y Londres Gatwick, con tres frecuencias semanales, aumentarán a operación diaria a partir del 25 de octubre de 2026.

PUBLICIDAD

"Esto permitirá a SIA operar dos vuelos diarios a este aeropuerto y un total de seis vuelos diarios a Londres, incluyendo los cuatro servicios diarios que la aerolínea ya opera al aeropuerto de Londres Heathrow", ha añadido.

Asimismo, entre Singapur y Milán aumentarán su operativa a cuatro frecuencias semanales a diarios a partir del 25 de octubre. Los vuelos entre Singapur, Milán y Barcelona, con tres frecuencias semanales, serán cancelados a partir del 27 de octubre tras el lanzamiento del nuevo servicio Singapur-Barcelona-Madrid.

PUBLICIDAD

Por último, también lanzará un nuevo servicio entre Singapur y Múnich con tres frecuencias semanales, a partir del 26 de octubre de 2026, lo que elevará el total a 10 servicios semanales hacia la ciudad alemana.