David Bisbal llevará a Bogotá su tour 'Eternos' para conmemorar sus 20 años de carrera

Bogotá, 8 may (EFE).- El cantante David Bisbal llegará a Bogotá el próximo 21 de octubre para presentar su tour 'Eternos' con el que conmemora sus dos décadas de trayectoria profesional a través de un recorrido por sus éxitos, como 'Ave María' y 'Bulería', y la presentación de sus nuevas composiciones, informó este viernes la producción del evento.

El concierto, que se realizará en el Movistar Arena, promete "ser una de las noches más memorables de su carrera en Colombia", ya que el español busca conectar con varias generaciones que han seguido sus pasos y con las que mantiene un "vínculo especial" en el país.

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"Han pasado más de dos décadas desde que (Bisbal) irrumpió en el pop en español con una voz inconfundible y una energía capaz de llenar cualquier escenario", apuntó la información sobre el cantante oriundo de Almería.

Es este regreso a los escenarios, Bisbal presentará su más reciente álbum, 'Eternos', un trabajo donde "el artista explora una faceta más elegante, íntima y sofisticada" en la que revive clásicos como 'Vivir así es morir de amor', que demuestra una mezcla entre intensidad y madurez.

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Otros éxitos que serán parte del espectáculo son 'Mi princesa' y 'Dígale', junto a las canciones del nuevo álbum que amplía la obra musical del español.

"Será una noche para reencontrarse con un artista que ha sabido evolucionar sin perder aquello que lo convirtió en uno de los nombres más queridos de la música en español", aseguró la producción. EFE

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