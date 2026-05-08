Mendonça Filho: Los Premios Platino "son una luz más" para ‘El agente secreto’

Playa del Carmen (México), 8 may (EFE).- ‘O Agente Secreto’ (‘El agente secreto’) se ha convertido en uno de los largometrajes más premiados del cine brasileño, según aseguró a EFE su director, Kleber Mendonça Filho, para quien galardones como los Premios Platino son una luz necesaria en estos tiempos “en los que la extrema derecha está faltando al respeto a la sociedad”.

“Los premios son una luz, como un ‘spotlight’, traza un tipo de reconocimiento”, afirmó el cineasta, quien ha acumulado cientos de distinciones tras el estreno mundial de la película, que ya se ha llevado tres galardones en las categorías técnicas cinematográficas de la edición XII de los Premios Platino.

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Para el cineasta el filme, nominado a los Óscar y condecorado en el festival de Cannes, adquirió una nueva vida cuando salió al mundo y se proyectó en las mejores salas de cine de América y de Europa, y es de esa metamorfosis sobre la que incluso le gustaría escribir un libro.

"Quiero escribir un libro acerca de mi experiencia de diez meses con la película", contó, y es que para el realizador esta será una forma de documentar la manera en la que el cine también se vive fuera de la pantalla, como lo que él mismo vivió hablando en festivales en San Sebastián, en Río de Janeiro o en Virginia (Estados Unidos).

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Ese impulso por escribir sobre la recepción de la cinta, protagonizada por Wagner Moura (Armando), le vino de dentro, de su gran pasión que es el cine y ver que su película en Brasil superó los más de dos millones de espectadores y que ahora está disponible en Netflix.

Con la agenda llena, después de lograr que una historia sobre la dictadura que azotó a Brasil y que está ubicada en 1977 fuera vista por millones de personas, admite que no sabe si tendrá tiempo de narrar en un texto esta experiencia, pero admitió que tiene muchas ganas de escribir sobre el recorrido del filme en las salas de cine y en los festivales.

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Para Mendonça Filho este testimonio es relevante porque esta producción ahora es parte de la cultura de su país, un sector que se vio amenazado por la ultraderecha con la llegada de Jair Bolsonaro (2019-2023) al poder.

“El resultado de una elección no debería definir la cultura”, señaló, tras recordar que fue el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien reinstauró el Ministerio de Cultura, luego de que Bolsonaro la eliminó para convertirlo en una secretaría subordinada al Ministerio de Turismo.

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‘El agente secreto’ es una de las películas más políticas y a la vez entrañables del año pasado y su elenco se ha encargado de recordarlo, como cuando Moura, al recibir el Globo de Oro a mejor actor, recordó la importancia de la memoria y del impacto generacional de las dictaduras.

Mendonça Filho asistirá a la gala de los Premios Platino con la expectativa de recibir alguno de los cuatro premios a los que sigue nominado, entre ellos a mejor director. EFE

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