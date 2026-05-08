España ocupa la sexta posición entre los países con mayor adopción de IA a nivel global, alcanzando un 44,2%

España se está consolidando como uno de los países más avanzados a la hora de adoptar tecnologías de inteligencia artificial (IA), con un 44,2 por ciento de la población española que ya utiliza herramientas de IA generativa, situando al país en sexta posición mundial, en un ranking liderado por Emiratos Árabes Unidos y por regiones como Asia.

La IA es una tecnología cada vez más arraigada en organizaciones y empleados, incluso para el día a día de los usuarios, experimentando un ritmo sostenido de crecimiento en su adopción a nivel global.

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Prueba de ello es que, durante el primer trimestre de este año, el uso de la IA ha aumentado hasta alcanzar un 17,8 por ciento de la población mundial, lo que supone un incremento de 1.5 puntos porcentuales respecto al periodo anterior y mantiene la tendencia al alza de crecimiento, ya observada en 2025.

Así se desprende del índice global de adopción de inteligencia artificial 'Global AI Diffusion' elaborado por el AI Economy Institute de Microsoft, que mide la proporción de personas en edad de trabajar que han utilizado herramientas de IA generativa y que ha sido actualizado con los datos relativos a este año, a partir de datos agregados y anonimizados.

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En este marco, el informe revela "un grupo cada vez más amplio de países con elevados niveles de adopción". Concretamente, veintiséis países ya superan el 30 por ciento de adopción de esta tecnología, y de entre ellos, 10 países están por encima del umbral del 40 por ciento de adopción.

Estas cifras corroboran un grupo de mercados donde la IA "ya forma parte del trabajo diario y de las actividades digitales habituales", como ha valorado Microsoft en un comunicado. Al respecto, destaca Emiratos Árabes Unidos, que se posiciona como el líder en adopción de IA al disponer de un 70,1 por ciento de la población en edad de trabajar que ya utiliza herramientas de IA.

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Además, ha registrado uno de los mayores incrementos durante el trimestre del año, sumando 6,1 puntos, solo por debajo de Corea del Sur, que es el país donde está creciendo más rápidamente la adopción de la IA actualmente, con un incremento de 6.4 puntos.

Junto a Emiratos Árabes Unidos, Singapur (63,4 por ciento), Noruega (48,4 por ciento) e Irlanda (48,4 por ciento), son los países que más adopción de IA han registrado.

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ESPAÑA ENTRE LAS ECONOMÍAS LÍDERES EN ADOPCIÓN DE IA

Cabe destacar que España ocupa la sexta posición entre estos 10 países con más adopción de IA entre sus ciudadanos, con una tasa de adopción del 44,2 por ciento, por debajo de Francia (47,8 por ciento).

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Este crecimiento equivale a un aumento de 2,4 puntos solo en el último trimestre, posicionándose por delante de Reino Unido, Países Bajos, Alemania o, incluso, Estados Unidos. Con ello, España se ha consolidado entre las economías líderes en adopción de IA.

Asimismo, estos datos recogidos en el informe son un reflejo que confirma cómo la IA se está normalizando en el uso diario, "pasando de la experimentación a un uso recurrente y funcional que empieza a transformar rutinas digitales y formas de trabajo en España", según ha manifestado la tecnológica.

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EVOLUCIÓN DESIGUAL ENTRE REGIONES

A pesar de este crecimiento general, el informe también pone de manifiesto una evolución desigual entre regiones. Concretamente, se puede ver cómo las economías del Norte Global continúan acelerando su adopción de IA a un ritmo "significativamente superior" al del Sur Global.

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Por ejemplo en Latinoamérica, el país con más adopción es Costa Rica, con solo un 28,5 por ciento. Igualmente, en África también se experimenta una adopción menor, siendo Sudáfrica el país con mayor adopción de esta región sumando un 23,1 por ciento.

Al mismo tiempo, el reporte destaca el impulso en regiones como Asia, que se ha consolidado como una de las principales regiones que impulsan este crecimiento global en IA. Esto se debe a que concentra algunas de las economías con mayores incrementos de adopción durante el último año.

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Como ha explicado Microsoft, esto se debe a la mejora de los modelos existentes en sus lenguas locales, además de la rápida integración de estas herramientas en las actividades cotidianas y profesionales por parte de los usuarios.