Al menos 14 muertos y 28 heridos en un accidente de tráfico en el norte de Uganda

Nairobi, 8 jul (EFE).- Al menos 14 personas murieron y otras 28 resultaron heridas la noche del martes en un accidente de tráfico en el norte de Uganda en el que chocaron de frente un autobús y un camión, informó este miércoles la Policía ugandesa.

"Según los informes preliminares, el conductor del autobús, que presuntamente circulaba con exceso de velocidad, intentó esquivar a un peatón que cruzaba la calle, perdió el control del vehículo y colisionó frontalmente con el camión", indicó en un comunicado el portavoz de la Policía, Michael Kananura.

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"14 personas fallecieron y 28 resultaron heridas. Los heridos fueron trasladados a diversos centros médicos para recibir tratamiento", detalló el portavoz.

El incidente se produjo alrededor de las 21.30 hora local (18.30 GMT) del martes en la Ruta A6, una carretera que conecta la capital ugandesa, Kampala, con la ciudad de Gulu, en el norte del país.

Las autoridades continúan investigando los motivos del accidente entre el autobús, de la empresa OPIT Travelers, y el camión pesado, del modelo Mercedes-Benz Actros.

La Policía instó a todos los conductores a que "respeten estrictamente los límites de velocidad, especialmente de noche, cuando la visibilidad disminuye, (...) se anticipen a la presencia de peatones en núcleos comerciales y conduzcan siempre a una velocidad que les permita detener el vehículo de manera segura".

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A raíz del accidente, el Parlamento de Uganda guardó un minuto de silencio por las víctimas durante la sesión plenaria de hoy.

De acuerdo con el último informe de la Dirección de Policía de Tránsito de Uganda, se registraron 5.383 víctimas mortales en las carreteras del país africano en 2025, lo que sitúa el promedio diario en 15 personas fallecidas en siniestros viales.

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Esto representa un ligero incremento respecto al año anterior, cuando se registraron 5.144 muertes, entre 13 y 14 por día. EFE