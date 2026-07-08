Al menos 14 muertos en el segundo choque entre clanes en una semana en Sudán del Sur

Yuba, 8 jul (EFE).- Al menos 14 personas murieron este miércoles y otras 35 resultaron heridas en choques entre clanes en el noroeste de Sudán del Sur, el segundo brote de violencia intercomunitaria mortal en menos de una semana en esa zona, informaron a EFE fuentes oficiales.

Paul Deng, ministro de Información del estado sursudanés de Warrap, donde se produjeron los choques, dijo a EFE que los enfrentamientos estallaron esta mañana entre miembros de los clanes Lou Mawien y Ariik, y se desencadenaron por una larga disputa que se remonta a 2016 sobre la denominación y delimitación de las unidades administrativas locales.

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"La situación está ahora bajo control tras el despliegue de las fuerzas de seguridad en las zonas afectadas, y se están llevando a cabo investigaciones para garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia", declaró Deng.

El gobierno del estado de Warrap afirmó que las iniciativas de paz previas -incluido el diálogo comunitario, los mecanismos tradicionales de reconciliación y el establecimiento de un tribunal especial- habían reducido significativamente las tensiones.

Sin embargo, algunos miembros de la comunidad continuaron rechazando las decisiones del tribunal, con lo que socavaron el proceso de reconciliación y propiciaron el último brote de violencia.

Estas muertes se producen menos de una semana después de otro enfrentamiento intercomunitario en la zona metropolitana de Tonj, que dejó al menos 14 muertos, lo que pone de manifiesto el deterioro de la situación de seguridad en Warrap a pesar de las reiteradas intervenciones del gobierno.

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Warrap es uno de los estados más violentos de Sudán del Sur, donde las disputas por ganado, propiedad de la tierra, límites administrativos y ataques de represalia suelen derivar en enfrentamientos mortales.

Los nuevos enfrentamientos se producen mientras Sudán del Sur se prepara para sus primeras elecciones generales desde la independencia en 2011, previstas para diciembre de 2026. EFE