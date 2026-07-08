La cultura y conocimientos de la Amazonía, en peligro por la pérdida de especies vegetales

Redacción Ciencia, 8 jul (EFE).- Las sociedades amazónicas utilizan cerca de 5.800 especies de plantas, pero el cambio climático podría reducir en un tercio las especies vegetales autóctonas, lo que representa un peligro para su cultura y conocimientos.

La reducción de la disponibilidad de plantas de importancia cultural, junto con la extinción prevista de lenguas indígenas, podría provocar la pérdida de una cuarta parte de los conocimientos documentados relacionados con los usos de las especies vegetales amazónicas para finales de siglo.

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Así lo indica un estudio que publica la revista Nature encabezado por la Universidad de Zúrich y que pone de relieve la amenaza que supone el cambio climático para el patrimonio biocultural de la Amazonía.

La selva amazónica es un centro neurálgico del patrimonio, tanto biológico como cultural, ya que alberga más del 10 % de la biodiversidad terrestre del planeta y más de 400 grupos indígenas.

El equipo recopiló unos 90.000 informes que documentan los usos de las plantas amazónicas entre 1504 y 2023, para descubrir que esas sociedades usan casi 5.800 especies de plantas, lo que supone el doble de las estimaciones anteriores.

A partir de más de 76.000 informes sobre especies vegetales autóctonas, analizaron las lenguas en las que estaban redactados: el 57 % procedía de 156 lenguas indígenas, de las cuales el 56 % está en peligro de extinción.

Además, modelizaron los efectos del cambio climático sobre la distribución de las especies entre 2060 y 2080 en tres escenarios: con los objetivos climáticos alcanzados a mediados de siglo; con medidas mínimas contra el cambio climático y un escenario sin políticas, que representa el peor de los casos.

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Los modelos proyectaron una tasa media de extinción local de especies vegetales del 28 %, 30 % y 34 % para cada escenario, respectivamente, y se observó que las especies aprovechadas representaban una mayor proporción de las especies en declive en, comparación con las no usadas.

El estudio prevé que las pérdidas de servicios locales asociados a estas especies, como el uso medicinal, se sitúen entre el 18 % y el 23 % en los tres escenarios, resume la revista.

Además, estima que las regiones con lenguas en peligro de extinción sufran mayores pérdidas de especies vegetales y servicios que aquellas que no las tienen.

La desaparición de lenguas en peligro de extinción podría suponer una reducción del 26 % del acervo de conocimientos amazónicos, lo que, junto con la pérdida de especies, podría dar lugar a una enorme pérdida de conocimientos culturales.

Los autores sugieren que esta situación tendrá repercusiones fundamentales para las sociedades amazónicas y que estos datos deberían servir como punto de partida para la conservación y la restauración del patrimonio biológico amazónico.

Casi 300 millones de hectáreas de la cuenca del Amazonas ya se han degradado o fragmentado y muchas culturas indígenas y sus lenguas están en peligro de extinción, indica en un comentario al estudio, que también publica Nature, la investigadora Victoria Reyes, de la Universidad Autónoma de Barcelona.

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Reyes señala que, en lugar de intentar recuperar las condiciones del pasado, "la regeneración se centra en reconstruir las relaciones recíprocas y basadas en el cuidado entre las personas y la naturaleza que sustentan el valor biocultural del lugar".

Además, "se ajusta a los principios del cambio transformador, entre los que se incluyen la equidad y la justicia, el pluralismo y la inclusión, la reciprocidad y el aprendizaje adaptativo". EFE