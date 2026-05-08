Detienen un reactor nuclear en Japón tras una fuga de vapor sin riesgo radioactivo

Tokio, 8 may (EFE).- El operador de la central nuclear de Mihama, situada en la prefectura de Fukui (centro de Japón), informó este viernes de la parada de uno de sus reactores tras detectar una fuga de vapor cerca de una turbina de alta presión, según informó la compañía, que descartó riesgos radioactivos.

La incidencia se detectó alrededor de las 4:10 hora local (19:00 GMT del jueves) en el reactor número tres, según precisó en un comunicado la empresa, que tras el fallo ordenó a los operarios de la central que detuvieran manualmente el reactor de forma preventiva.

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El vapor filtrado no contenía ningún residuo radioactivo, y el suceso no ha tenido impacto en la seguridad de la zona, según aseguró la operadora.

Por el momento, la unidad permanece en revisión mientras se investiga lo sucedido, a la espera de que la compañía determine una fecha para el reinicio de las operaciones. Los otros dos reactores del complejo de Mihama se encuentran en proceso de desmantelamiento.

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La unidad número tres de Mihama inició su actividad comercial en 1976 y en 2021 se convirtió en el primer reactor de Japón en extender su operación más allá de los 40 años, bajo la estricta normativa de seguridad implementada tras el desastre de Fukushima en 2011. EFE