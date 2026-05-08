El beneficio neto de Toyota bajó un 19,2 % en el último ejercicio fiscal

Tokio, 8 may (EFE).- El fabricante japonés de vehículos Toyota registró un beneficio neto de 3,98 billones de yenes (alrededor de 21.600 millones de euros) en su último ejercicio fiscal, un 19,2 % en su ejercicio fiscal.

El ebit de Toyota, líder mundial del sector por ventas, fue de 5,15 billones de yenes (unos 27.900 millones de euros) entre abril de 2025 y el pasado 31 de marzo, el año fiscal japonés, lo que supone una caída del 19,7 %, mientras que su beneficio operativo se redujo un 21,5 %, hasta 3,76 billones de yenes (20.400 millones de euros).

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La facturación por ventas del gigante del automotriz ascendió a 50,68 billones de yenes (275.300 millones de euros), un incremento del 5,5 interanual, según su informe financiero. EFE