El brent sube más del 1 % y supera de nuevo los 101 dólares, ante las tensiones en Irán

Madrid, 8 may (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en julio sube algo más del 1 % este viernes y cotiza nuevamente por encima de los 101 dólares en el mercado de futuros de Londres, ante las renovadas tensiones entre Estados Unidos e Irán.

A las 5:00 horas GMT de este viernes y según datos de Bloomberg recogidos por EFE, el brent, el crudo de referencia de Europa, avanza el 1,26 %, hasta los 101,21 dólares.

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Al otro lado del Atlántico, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), el de referencia en Estados Unidos, se revaloriza el 1,15 %, hasta los 95,85 dólares el barril.

El petróleo rebota este viernes tras producirse nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán, lo que ha afectado al alto el fuego vigente desde hace casi un mes, y ha vuelto a elevar la tensión en el estrecho de Ormuz.

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Pese a ello, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en la víspera que su país mantiene negociaciones con Irán. "Quizás no se concrete, pero podría suceder cualquier día. Creo que ellos desean el acuerdo más que yo", aseguró.

Trump destacó que el alto el fuego sigue vigente, a pesar de los ataques. EFE

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