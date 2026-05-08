Agencias

Zelenski dice que Rusia no ha respetado en el frente su tregua unilateral por el 9 de mayo

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Kiev, 8 may (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este viernes que Rusia no ha respetado en el frente la tregua unilateral de dos días que había declarado el Kremlin a partir de la pasada medianoche con motivo de la celebración en Rusia el 9 de mayo del aniversario de la victoria soviética sobre los nazis.

“A lo largo de la pasada noche, el Ejército ruso continuó atacando posiciones ucranianas. A las 7 A.M. se habían documentado más de 140 ataques a posiciones en el frente”, dijo Zelenski, que denunció también diez asaltos rusos localizados sobre todo en el frente de Sloviansk y el lanzamiento de cerca de un millar de drones de varios tipos. EFE

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