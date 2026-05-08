Fernández anuncia que impulsará una "reforma profunda" con "mano dura" en Costa Rica

San José, 8 may (EFE).- La nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció este viernes durante su discurso de investidura que impulsará una reforma "profunda" del Estado para construir una nueva Costa Rica y que aplicará "mano dura" contra el crimen organizado.
"La reforma que necesitamos es profunda y la vamos a impulsar sin miedo, sin vacilaciones, con resolución", manifestó Fernández, una politóloga de derecha que gobernará una de las democracias más sólidas de América Latina en el periodo 2026-2030. EFE
