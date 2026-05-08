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Declarada otra vez inconstitucional reforma de código penal luso para retirar nacionalidad

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Lisboa, 8 may (EFE).- El Tribunal Constitucional (TC) de Portugal volvió a declarar inconstitucionales varios puntos de la propuesta impulsada en el Parlamento por la derecha gobernante y la extrema derecha para modificar el código penal con el objetivo incluir nuevas condiciones para la retirada de la nacionalidad lusa.

El TC explicó en un comunicado que esta decisión ha sido tomada "por unanimidad", ya que los magistrados consideran que algunos puntos de este proyecto no respetan los principios de igualdad y proporcionalidad recogidos en la Carta Magna.

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Esta es la segunda ocasión en la que el TC se pronuncia en contra de esta reforma: El 15 de diciembre pasado, también por unanimidad, había declarado inconstitucional la primera versión del documento, aprobado también por la derecha y extrema derecha. EFE

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