Alcalde de Moscú informa de cerca de medio centenar de drones derribados este viernes

Moscú, 8 may (EFE).- El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó hoy de que 45 drones fueron derribados por las fuerzas antiaéreas en las inmediaciones de la capital rusa.

En total, durante el 7 y el 8 de mayo fueron neutralizados más de un centenar de aparatos no tripulados lanzados por Ucrania contra Moscú, según las autoridades rusas.

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Rusos y ucranianos se acusaron hoy mutuamente de violar la tregua unilateral de 48 horas declarada por el Kremlin para conmemorar el 81 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusó directamente este viernes a Moscú de no respetar su propio alto el fuego, mientras el ministerio de Defensa ruso se escudó en que sus ataques fueron una respuesta a las violaciones enemigas.

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Por el momento, se repite el guión de 2025. Entonces, también se intensificaron los combates al comienzo de la tregua, pero Kiev respetó finalmente las celebraciones del 9 de mayo y Moscú pudo conmemorar a lo grande el 80 aniversario de la victoria soviética sobre el nazismo.

Los militares rusos advirtieron previamente de un ataque masivo contra el centro de Kiev en caso de que Ucrania intente frustrar las celebraciones del 9 de mayo y llegaron incluso a recomendar a las embajadas extranjeras a evacuar a sus diplomáticos de la capital ucraniana. EFE

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