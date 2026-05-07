Un 14,8% de mujeres con discapacidad sufre violencia física de su pareja frente al 9,7% de la población general

La violencia física de pareja afecta al 14,8% de mujeres con discapacidad, frente al 9,7% de las mujeres que no tienen discapacidad, según la segunda parte de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, dada a conocer este miércoles por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad.

En este sentido, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez-Perza, ha señalado que el objetivo del informe 'Mujeres especialmente vulnerables a la violencia' es complementar la información de la Macroencuesta, presentada el pasado 3 de diciembre, (basada en 11.894 entrevistas) realizada con el Instituto Nacional de Estadística (INE). Para ello, este estudio se centra en mujeres con discapacidad, gitanas, extranjeras, jóvenes y las que viven en territorios de baja densidad de población.

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"Creemos que hoy presentamos una mirada más precisa y un compromiso renovado con una política pública que entiende que la igualdad tiene que tener en cuenta también la diferencia", ha subrayado.

Martínez Perza ha indicado que el 14,8% de las mujeres con discapacidad acreditada igual o superior al 33% ha sufrido violencia física por parte de alguna pareja a lo largo de su vida, frente al 9,7% de las mujeres sin discapacidad. "Y con esto tenemos que decir claramente que la discapacidad no es solo una condición, es un factor que puede intensificar la exposición a la violencia", ha recalcado.

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Asimismo, ha reclamado "políticas más finas, más afinadas, más precisas y capaces de responder a los diferentes matices de la vida de las mujeres y a las desigualdades específicas". "Porque si no, corremos el riesgo de no llegar a quienes más lo necesitan", ha advertido.