La alemana hospitalizada tras contacto con infectado por hantavirus no presenta síntomas

Berlín, 7 may (EFE).- La mujer alemana hospitalizada en Düsseldorf, en el oeste de Alemania, tras tener contacto con una persona infectada con el hantavirus a bordo del crucero MV Hondius se encuentra estable y de momento no presenta síntomas, informó este jueves la clínica en la que se halla ingresada.

"Se han iniciado exámenes virológicos adicionales, los resultados todavía no están disponibles", explicó el Hospital Universitario de Düsseldorf (UDK), a donde la mujer llegó esta madrugada, transportada por los bomberos desde Ámsterdam.

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"Aunque hasta ahora no hay indicios de una infección activa, debido a los tiempos de incubación muy variables es necesario seguir observándola y realizar análisis adicionales. Por ello las medidas de protección se seguirán manteniendo de forma preventiva", agregó el hospital.

Por su parte, el Instituto Robert Koch (RKI) de virología, la autoridad sanitaria germana responsable ante epidemias, emitió este jueves un comunicado en el que subrayó que según la valoración del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC por sus siglas en inglés), el riesgo general para la población europea es "muy bajo".

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El RKI recordó que a bordo del crucero se hallan varios pasajeros alemanes y que uno de los tres muertos en el brote poseía este nacionalidad, aunque no detalló si es con él con quien había estado en contacto la mujer ingresada en Düsseldorf.

El instituto se halla en contacto con las autoridades neerlandesas, con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con la ECDC y está dispuesto a dar apoyo en Alemania "en caso de enfermedad, también con el traslado a una planta de aislamiento" de los posibles pacientes.

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Este jueves trascendió que una azafata neerlandesa ha sido hospitalizada en un centro médico de Ámsterdam con posibles síntomas de hantavirus, y es considerada un potencial nuevo contagio tras haber estado en contacto con la pasajera holandesa que falleció el pasado 26 de abril.

Tres personas que viajaban en el crucero fallecieron después de que la embarcación partiera hace un mes de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina.

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Según Oceanwide Expeditions, unas 150 personas permanecen a bordo del crucero bajo estrictas medidas de precaución. Se espera que el barco, que tenía como destino Cabo Verde, llegue el sábado al puerto de Granadilla de Abona, en la isla canaria de Tenerife. EFE