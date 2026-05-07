Reducen a 15 años la pena contra el ex primer ministro de Corea del Sur por la ley marcial

Seúl, 7 may (EFE).- Un tribunal de apelaciones de Seúl redujo este jueves de 23 a 15 años de cárcel la sentencia contra el ex primer ministro surcoreano Han Duck-soo por su participación en la fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024, recoge la agencia de noticias local Yonhap.

El Alto Tribunal de Seúl encontró a Han culpable de todos los cargos que se le habían imputado, aunque fue absuelto de haber cometido perjurio.

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Los abogados del ex primer ministro avanzaron que apelarán la decisión ante el Tribunal Supremo.

Han Duck-soo fue condenado en enero de 2026 por el Tribunal del Distrito Central de Seúl a 23 años de cárcel, ocho años más de los que pedía la Fiscalía, por su participación en la fallida imposición de la ley marcial declarada por el entonces presidente Yoon Suk-yeol en diciembre de 2024.

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El tribunal afirmó que el ex primer ministro eludió esclarecer lo ocurrido durante la fallida imposición de la ley marcial e ignoró la responsabilidad correspondiente.

Han ocultó documentación vinculada a la ley marcial para protegerse personalmente, añadió el tribunal, además de elaborar documentos oficiales falsos y destruir otros verídicos para simular que la declaración del estado de excepción se ajustó a los procedimientos legales.

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El propio Yoon fue condenado después a cadena perpetua por su intento de imponer la ley marcial, lo que desató una de las crisis institucionales más profundas en la historia democrática de Corea del Sur. EFE