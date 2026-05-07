Costa de Marfil anuncia la disolución de la Comisión Electoral después de críticas

Nairobi, 7 may (EFE).- Costa de Marfil anunció la disolución de la Comisión Electoral Independiente (CEI) del país después de las críticas contra este organismo, que ha supervisado las elecciones durante más de dos décadas, incluyendo los comicios presidenciales y legislativos de 2025, informó el Gobierno marfileño.

Tras estas elecciones, "la institución fue objeto de numerosas críticas y recelos por parte de actores políticos y de sectores de la opinión pública. En este contexto, el Gobierno ha decidido proceder a su disolución", señaló en declaraciones recogidas por medios locales a última hora del miércoles el ministro marfileño de la Comunicación y portavoz del Gobierno, Amadou Coulibaly.

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Esta decisión permitirá la creación de un nuevo organismo regulador, señaló Coulibaly, que hizo el anuncio tras la celebración de una reunión del Consejo de Ministros en el que se aprobó un proyecto de ordenanza para hacer efectiva esta decisión.

"Esta disolución allana el camino para la instauración de un nuevo mecanismo de gestión electoral, capaz de infundir mayor confianza a los actores políticos y a los marfileños y de garantizar de manera duradera la celebración de elecciones pacíficas en nuestro país", añadió el portavoz.

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La CEI, encargada de la organización y supervisión de las elecciones, fue creada en octubre de 2001, de conformidad con la Constitución del año 2000, año en el que el país celebró comicios tras años de aplazamientos pero se vio sumido en una profunda crisis política y de violencia.

Desde entonces, el organismo ha sido acusado a menudo de favorecer a las fuerzas en el poder.

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El Consejo de Ministros en el que se aprobó la medida estuvo presidido por el jefe de Estado marfileño, Alassane Ouattara, que asumió su cuarto mandato el pasado diciembre tras ganar con un 89,77 % de los votos las polémicas elecciones presidenciales del 25 de octubre, marcadas por un periodo electoral tenso.

Los comicios, que registraron una participación estimada del 50,10 %, se celebraron sin la participación de sus principales rivales: el expresidente Laurent Gbagbo y el exconsejero delegado de la Credit Suisse Tidjane Thiam, ambos inhabilitados por la Justicia.

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Una semana antes de esa votación, las autoridades impusieron una prohibición de dos meses a mítines y manifestaciones políticas, después de que el 11 de octubre cientos de personas intentaran protestar en Abiyán, la capital económica marfileña, y fueran dispersadas por las fuerzas de seguridad.

Desde entonces, cientos de personas fueron detenidas en distintos puntos del país por participar en actos similares.

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Los disturbios, según detalló entonces el Consejo Nacional de Seguridad, causaron "11 muertos, entre ellos un oficial de la Gendarmería Nacional, 71 heridos, importantes daños materiales y 1.658 detenciones”.

El partido de Ouattara, la Agrupación de Houphouëtistas por la Democracia y la Paz (RHDP), ganó también con mayoría absoluta las elecciones legislativas celebradas en el país el pasado diciembre y boicoteadas por parte de la oposición. EFE

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