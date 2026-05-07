El presidente de Alemania espera que EEUU mantenga tropas en el país: "Va en su interés"

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, ha expresado este jueves que espera que Estados Unidos mantenga tropas en territorio alemán a pesar de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, ha anunciado la retirada de más de 5.000 militares, una medida que ha llevado a países como Polonia y Lituania a abrir sus puertas a recibir este contingente.

Durante una visita a Helsinki, la capital finlandesa, Steinmeier ha afirmado que dejar tropas en suelo alemán "va en el interés" del Gobierno estadounidense, especialmente en zonas como Ramstein, de importancia estratégica. "Realmente confiamos en esto, va en su propio interés", ha expresado.

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Así, ha instado a los europeos a "mantener la calma" ante el embate de comentarios y anuncios por parte de Trump, si bien el presidente finlandés, Alexander Stubb, ha señalado que confía en que "Estados Unidos siga ayudando a sus propios aliados en Europa frente a la agresión de Rusia".

"Creo que las garantías de Estados Unidos se aplican y seguirán aplicándose", ha manifestado al abordar la instalación de armamento nuclear ruso a tan solo 100 kilómetros de la frontera de Finlandia. Además, ha apuntado a la creciente fortaleza de Alemania y a su liderazgo político militar en Europa desde que comenzó la invasión de Ucrania en el año 2022.

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En este sentido, ha recalcado que una Alemania fuerte "implica una Europa fuerte". "Lo que hace ahora Alemania por su propia defensa no solo responde a sus propios intereses sino los de la seguridad europea en su conjunto", ha zanjado.