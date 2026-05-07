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Ayuso afea que se haga oposición "ultra" desde el Consejo de Ministros contra Madrid por su viaje a México

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La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha afeado este jueves que el Gobierno de la nación utilice el Consejo de Ministros para "hacer oposición" a la Comunidad de Madrid, que es "la grandísima obsesión de todos los ultras", por su viaje institucional a México.

Lo ha trasladado así en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, después de que el secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital, Óscar López, en declaraciones a los medios posteriores al Consejo de Ministros, criticara un viaje de Ayuso "sin precedentes" y subrayara lo "sorprendente" de que un responsable político pueda "desaparecer 10 días".

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"Los gobiernos viajan, las administraciones tienen relaciones, y cuando un socio prioritario o un lugar prioritario como México es el que está en el foco de nuestras agendas, a mí me parece que eso es lo oportuno. Lo que no lo es lo que hacen otros gobiernos que no tienen inversiones aquí, que prácticamente no tienen relación ninguna, y también viajan", ha afirmado la líder del Ejecutivo madrileño.

Considera que si empiezan a sacar facturas el Gobierno tiene "bastante que perder" y ha incidido en que la Comunidad de Madrid no tiene "ni oficinas ni embajadas" en otros países, además de reivindicar que su agenda en México es "institucional y para buscar relaciones compartidas.

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También ha subrayado que participar en actos como el del homenaje a Hernán Cortes es "bueno y necesario" pese a un Gobierno de la nación que "no puede vivir sin criticar cada día".

"Creo que se equivocan profundamente y que si vamos a la factura de lo que viajan otros, bueno, entramos en una espiral decepcionante, porque al menos nosotros tenemos resultados evidentes en cuanto al turismo que nos visitan por parte de países como este", ha resaltado.

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