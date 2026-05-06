Trump al papa León XIV: "Le guste o no, Irán no puede tener un arma nuclear"

Washigton, 6 may (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó de nuevo este miércoles al papa León XIV de querer que Irán cuente con un arma nuclear, e insistió, en vísperas de que el secretario de Estado, Marco Rubio, visite el Vaticano, en que eso no puede ocurrir aunque no sea del agrado del pontífice.

"En lo que respecta al papa, es muy sencillo; le agrade o no, Irán no puede poseer un arma nuclear. Él parecía sugerir que sí pueden, y yo digo que no pueden, porque si eso sucediera, el mundo entero se convertiría en rehén, y no vamos a permitir que eso ocurra", dijo el mandatario preguntado por los periodistas en el Despacho Oval.

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Trump repitió estas acusaciones un día antes de la llegada de Rubio a Roma, en una visita en la que se prevé que busque encauzar la relación con el pontífice y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras los desencuentros por sus posturas en la guerra contra Irán.

León XIV, primer papa estadounidense de la historia, calificó de "inaceptable" la amenaza del presidente estadounidense de acabar con "toda una civilización" en su guerra contra Irán, a lo que el mandatario respondió llamándole "débil" y "pésimo en política exterior".

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El republicano compartió además en sus redes sociales una imagen generada con inteligencia artificial en la que se representaba a sí mismo como Jesucristo, algo que indignó a parte de la comunidad católica.

Una semana después, León XIV dio por zanjada la cuestión al asegurar que no teme a la Administración Trump ni tiene interés en debatir con el mandatario.

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Sin embargo, Trump volvió a arremeter contra el papa esta semana, cuando el viaje de Rubio al Vaticano ya había sido anunciado oficialmente, y lo acusó de "poner en peligro a muchos católicos" porque "cree que está bien que Irán tenga un arma nuclear".

En una rueda de prensa el martes en la Casa Blanca, Rubio negó que el viaje a Italia esté motivado por ese encontronazo y reveló que quiere abordar con el papa temas como la distribución de ayuda humanitaria en Cuba, dado que el Vaticano ha sido durante años mediador entre Washington y La Habana, o la libertad de culto en África. EFE

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